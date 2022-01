L'interview décalée de Morgan Staigre du Oissel MRN Handball

Quelle serait ta sélection nationale idéale pour les JO de Rio l’été prochain ?

Ailier Gauche : Cédric Loupadière - Samuel Honrubia

Arrière Gauche : Fabien Ruiz - William Accambray

Demi-Centre : Nikola Karabatic – Daniel Narcisse – Remi Oliver

Arrière Droit : Xavier Barachet – Olivier Nyokas

Ailier Droit : Jeremy Darras – Yannis Mancelle

Pivot : Cedric Sorhaindo – Ludovic Fabregas

Gardien : Wesley Pardin – Thierry Omeyer

Quel métier aimerais-tu faire après ta carrière de sportif de haut-niveau ?

Je suis en train d’y réfléchir sérieusement mais j’ai encore quelques années de joueur devant moi.

As-tu un restaurant à nous conseiller sur Rouen ?

Le restaurant Les Maraîchers qui se situe place du Vieux Marché.

Quel serait ton costume si tu étais invité à une soirée déguisée ?

Franchement … Je pense choisir un costume de bourdon.



Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ?

J’aimerais beaucoup devenir invisible comme dans le film « Hollowman ».

Quel est ton plus grand souvenir de sport jusqu’à maintenant ?

Je ne rappelle pas d’un souvenir en particulier. Je vous propose d’y réfléchir de mon côté et comme ça vous pourrez venir me le demander directement sur le terrain après le match de dimanche.

Si tu devais décerner le « friedberg d'Or » (action la plus moche durant un match) à un joueur du MRN HB depuis le début de la saison, à qui le donnerais-tu et pourquoi ?

Ah.. Ce sera à vous d’élire le friedberg d’or à la fin de l’année sur les réseaux sociaux ou le site web. Je peux vous dire que le week-end dernier, nous avons élu Anthony qui a pris 2min d’exclusion pour un mauvais changemen...







Quel est le pari le plus idiot que tu aies fait jusqu’à maintenant ?

Je suis quelqu’un de posé et je réfléchis au sens de mes actes avant de faire quelque chose d’insensé.. Donc je ne vois pas.

Que ferais-tu si tu gagnais au prochain tirage d’Euromillions ?

J'achète une maison, je donne de l'argent à mes proches et après j’en place afin d’être rentier..

Que souhaiterais-tu dire aux supporters de MRN HB ?

Merci d’être présents de plus en plus nombreux, c’est motivant de vous entendre nous encourager. Continuez à faire du bruit.

Voici la question que Jonathan t’a posée :

Qui pour toi est le plus de mauvaise foi ?

Je pense que c’est Mory parce que même s’il se rend compte quand il a tort, il va défendre son idée coûte que coûte. Demandez lui de vous raconter son histoire de « tournedos »... (rires)

À toi maintenant de trouver une question pour Hugo qui sera le prochain à faire l’interview :

Que penses-tu de la réforme sur la loi du Travail ?