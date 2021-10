L'interview décalée d'Anthony Lambert du Oissel MRN Handball

Quelle serait ta sélection nationale pour les Jeux Olympiques de Rio pour l’été prochain ?

Ailier Gauche : Guigou, Mahé,

Arrière Gauche : Grébille, N’Guessan, Accambray

Demi-Centre : Narcisse, Karabatic, Richardson

Arrière Droit : Porte, Barachet, Rémili

Ailier Droit : Abalo, Derbier, Kounkoud

Pivot : Karabatic, Sorhaindo, Fabregas

Gardien : Genty, Omeyer,





As-tu déjà été confondu avec une célébrité ? Qui ?

On m’a déjà dit que je ressemblais à Anakin Skywalker dans Star Wars ou à François Damiens.





Quel métier aimerais-tu faire après ta carrière de sportif de haut-niveau ?

Je pense rester dans mon domaine de compétences : le hand. Mais si je devais choisir une vocation, cela serait soigneur ou vétérinaire dans un zoo.





As-tu un restaurant à nous conseiller sur Rouen ?

J’aime bien le restaurant « Ho Lamian » situé rue Eau de Robec. Il fait de très bonnes pâtes chinoises …

Quel ton costume de prédilection lors d'une soirée déguisée ?

J’ai déjà fait pas mal de soirées déguisées. J’ai testé l’éléphant, Tarzan ou le chevalier. J’avoue que celui de l'éléphant m'avait beaucoup plu!



Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ?

Je choisirais celui de me téléporter. J’irai voir les personnes que j’aime plus facilement par exemple comme ma famille qui est à Lyon.





Raconte-nous le moment de ta vie où tu as eu le plus honte ?

A une soirée dans un bar avec des amis, quelqu’un que je ne citerai pas, m’a volontairement envoyé sa pinte de bière en plein visage devant tout le bar.





Si tu devais décerner le « friedberg d'Or » (action la plus moche durant un match) à un joueur du MRN HB depuis le début de la saison, à qui le donnerais-tu et pourquoi ?

Je le décernerai à Mory Diawara parce qu’il nous fait tellement rêver que je suis obligé de le citer.





Quel est le pari le plus idiot que tu aies fait jusqu’à maintenant ?

J’ai parié une fois avec un ami d’enfance que l’on pouvait plonger d’un pont en Ardèche mais une fois arrivé au bord, je me suis rendu compte que c’était très haut. On a quand même sauté et la chute a été rude. On a frôlé la catastrophe.





Que ferais-tu si tu gagnais au prochain tirage d’Euromillions ?

Je vais faire un tour en Suisse… (rires) ou alors je monte une équipe avec des potes.





Que souhaiterais-tu dire aux supporters de MRN HB ?

Venez nous soutenir tous les week-ends de plus en plus nombreux. On a besoin de vous pour l’accession en ProD2.

A toi maintenant de trouver une question qui sera posée à Yannis Mancelle qui sera le prochain à faire l’interview...

Quel joueur te fait rêver sous la douche (rires) ?