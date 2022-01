A Caen, accusé du vol d'un téléphone portable, il est relaxé

Sans crier gare, un individu l'approche, lui touche les cheveux puis s'éloigne. Quelques instants après, elle se rend compte de la disparition de son téléphone portable, qu'elle avait rangé dans la poche de son manteau. La police, prévenue, interpelle un peu plus loin un homme. Il correspond à la description de la victime et de ses amis, à l'exception de la marque de sa veste.

Mais la jeune femme assure le reconnaître. L'interpellé lui nie les faits. Et n'est pas porteur du téléphone portable sur lui.

L'homme a comparu pour vol mercredi 16 mars devant le Tribunal de grande instance de Caen. Il était jugé détenu, ayant été condamné, depuis, à six mois de prison pour violence conjugale. « Le voleur ne portait pas les mêmes vêtements, il est décrit mesurant 1,80m, celui-ci est plus petit, beaucoup de gens se ressemblent, explique le procureur, de plus on n'a pas retrouvé le téléphone ! Il n'y a pas suffisamment d'éléments pour affirmer sa culpabilité. »

L'homme est donc relaxé.