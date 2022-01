Premiers championnats de France de tir subaquatique à Hérouville

La discipline est très confidentielle, ce qui ne l'empêche pas d'être spectaculaire. "Je peux vous dire que quand les concurrents se lancent dans le super biathlon, ça déménage dans le bassin", explique Mickaël Grohan du Comité d'organisation des championnats de Normandie et de France jeunes de tir sur cible qui se tiendront respectivement les samedi 26 et dimanche 27 mars à la piscine d'Hérouville Saint-Clair. Une grande première !

Champions de France

Parmi les 90 participants attendus, une dizaine de membres du club subaquatique de Caen, répartis dans les différentes catégories : minimes, cadets, juniors et seniors. Les spécialistes suivront notamment les performances des Caennais Benoit Charlet et Benjamin Delmotte, respectivement champion de France cadet et senior.

"Trois épreuves sont au programme, présente Mickaël Grohan. Il y a la précision avec dix tirs à réaliser en dix minutes, le biathlon avec trois tirs en un minimum de temps, et le super biathlon avec cinq tirs, toujours avec un temps retreint." Le tout en apnée. Pour mieux les apprécier, les organisateurs se sont alliés avec la société Aventech, qui diffusera sur écran géant ce qu'il se passe sous l'eau. Un dispositif audiovisuel également renforcer d'un drone pour percevoir ce qui peut être vue au dessus du bassin.

Pratique. Gratuit. Championnat de Normandie le samedi 26. 9h : précision, 13h : biathlon, 14h : super bi. Championnat de France le 27. 8h30 : précision, 13h15 : biathlon, 14h45 : super bi.