Carambar lance les blagues pour adultes

Pour éviter toute mauvaise surprise, les emballages de ces blagues salaces sont de couleur noire. Les mains innocentes de vos enfants devraient être épargnées.

Exemple de blagues coquines :

"Je suis rose, de taille moyenne, et j'intéresse les jeunes filles de plus de 18 ans. Je suis... le permis de conduire."

"J'ai 40 boules toutes rondes et j'excite les vieilles dames. Qui suis-je ? Le Bingo !"

Ou encore : "Je me lève quand on m'utilise et m'abaisse une fois terminé, qui suis-je ? Le parapluie".