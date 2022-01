Paris (AFP). Déchéance de nationalité: Valls regrette profondément que le Sénat refuse le consensus

"A l?Assemblée nationale, nous avons cherché et construit un accord. Au Sénat, vous ne l?avez pas cherché. Avec personne. Et je m?en étonne. Vous refusez, à ce stade bien sûr, le principe d?un accord avec l?Assemblée nationale. Et vous le savez parfaitement, (...) votre proposition ne sera jamais adoptée par une majorité de députés. Je serai très direct : l?amendement adopté par votre Commission des Lois prend le contre-pied du consensus", a lancé le Premier ministre dans son discours défendant la révision constitutionnelle devant les sénateurs.

