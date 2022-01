Fusion Hangar 23 / Chapelle Saint-Louis : votez pour le nom du nouveau théâtre de la Ville de Rouen

Quel nom prendra le nouveau théâtre de la Ville de Rouen ? C'est à vous de décider. La nouvelle structure, dont les spectacles seront joués dans la chapelle Corneille, la chapelle Saint-Louis et la salle Louis Jouvet, sera baptisée le 29 mars prochain, date de clôture de la consultation. Christine Argelès, première adjointe au maire en charge de la culture, rappelle aux habitants ce qui doit guider leur vote. Pour elle, il s'agit de "faire correspondre un nom avec les valeurs du projet", au rang desquelles on peut trouver l'humanisme, la tolérance et l'ouverture aux cultures du monde.

Les Rouennais doivent choisir entre trois propositions : L'Étincelle, L'Échappée Belle et Les Constellations.

Pour voter, rendez-vous ici.