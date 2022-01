Boxe : Maxime "Le Conquérant" Beaussire défie "El Tigre" à Cherbourg

Maxime Beaussire a toujours en mémoire le Zénith de Caen chaud bouillant du 30 octobre dernier, lors de sa victoire face à Franck Haroche Horta, devant 3000 spectateurs. Une ceinture de champion de France des supers-welters, qu'il n'a pas pu défendre le 5 décembre à Limoges, en raison d'une blessure au bras.

De retour en pleine forme, le Saint-Lois (20 victoires, 1 nul) compte une nouvelle fois sur le soutien des normands pour battre Roberto Santos (23 victoires, 3 nuls, 8 revers), un Espagnol de 34 ans. C'est en effet à Cherbourg que Maxime Beaussire a rendez-vous pour ce nouveau défi. Un combat sans titre en jeu, pour jauger son niveau. "El Tigre" a récemment été battu par Cédric Vitu, actuel champion d'Europe français. "C'est ce vers quoi je veux aller, un championnat européen" explique Maxime Beaussire.

Le boxeur a entamé ce lundi 14 mars une troisième semaine de sparring, et se sent bien. "La blessure est oubliée, je n'ai plus aucune douleur". Il rêve désormais de revivre un combat intense, devant un public au rendez-vous. "Plus le public nous soutien, plus on a envie d'être bon. Le Zénith ne doit pas être un one-shot".

BONUS AUDIO - Le point avec Maxime Beaussire, à moins d'un mois de son combat

Pratique. Maxime Beaussire vs Roberto Santos, samedi 9 avril au complexe Chantereyne, billetterie dès ce mardi au bar Le Zinc à Cherbourg