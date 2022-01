L'Algérino en showcase et vos soirées club dans la région

A l'Omega Club à Torigny les villes, le rappeur marseillais l'Algerino est en showcase.

C'est aussi la Night Peluches à l'Apocalypse New à Hambye avec plus de 200 peluches à gagner et un photo-call.

Les DJ's Sena, Kposse, Folyne et Phantomz sont dans la soirée Be Hype Caen Never Sleeps au Palais à Hérouville Saint Clair.

Si vous passez la nuit à l'Agrion au Moulin de Ver vous gagnez, toute les heures votre paire de chaussures à LED.

C'est la Pink Sensation au Koncept à Lessay avec un dress code : le rose.

Soleil, chaleur et sable fin au Bayokos à Alençon pour la Carribean Party avec une déco palmiers et David Moka et DJ Sya aux platines.

On fête les anniversaires du mois au Milton à Baudre avec entrée gratuite aux natifs du mois de mars ainsi qu'à 6 de ses amis avant 1h. Pour une bouteille achetée, une bouteille de bulles offerte (à consommer avec modération).

Si au contraire vous ne souhaitez pas sortir, écoutez l'Open Club de 21h à 2h00 avec Wilfried sur Tendance Ouest.