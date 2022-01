Genève (AFP). Syrie: régime et opposition à Genève pour négocier sur fond de trêve

Le négociateur en chef du régime de Damas, Bachar al-Jaafari, a débarqué dimanche matin à Genève pour cette nouvelle session de près de deux semaines au Palais des Nations de l'ONU. Il y a rejoint son homologue de l'opposition, Mohammed Allouche, présent depuis la veille en compagnie d'autres membres du Haut comité des négociations (HCN), qui rassemble les groupes clés de l'opposition. Ce nouveau cycle de discussions intersyriennes est lancé à la veille du cinquième anniversaire de la guerre qui a entraîné la mort de plus de 270.000 personnes, poussé à la fuite plus de la moitié de la population et provoqué une crise migratoire qui a atteint l'Europe. Il s'ouvre dans une atmosphère radicalement différente du précédent fin janvier-début février, que l'ONU n'avait pas réussi à faire démarrer. Une trêve, initiée par les Etats-Unis et la Russie et entrée en vigueur le 27 février entre régime et rebelles en Syrie, tient bon malgré quelques violations et l'ONU avec ses partenaires ont pu apporter de l'aide à près de 250.000 personnes vivant dans des zones assiégées, une assistance réclamée par l'opposition. L'émissaire spécial de l'ONU Staffan de Mistura a détaillé l'ordre du jour: un nouveau gouvernement incluant toutes les tendances, une nouvelle Constitution et l'organisation d'élections législatives et présidentielle sous l'égide de l'ONU d'ici 18 mois. Mais pour Joshua Landis, directeur des études sur le Moyen-Orient de l'Université d'Oklahoma, cet agenda "n'est pas réaliste, car (le président Bachar) al-Assad est plus fort que jamais et ne va pas quitter son poste". Le fossé entre régime et opposition est abyssal avec en premier lieu le sort de M. Assad, dont les troupes ont enregistré de nombreux succès face aux rebelles, avec l'aide militaire de l'allié russe. - Assad 'une ligne rouge' - Le HCN insiste sur la "constitution d'un corps transitoire doté de tous les pouvoirs exécutifs" et dans lequel M. Assad "n'a pas sa place". "Nous considérons que la période de transition doit débuter avec la chute ou la mort de Bachar al-Assad", a déclaré à deux agences de presse, dont l'AFP, le chef rebelle salafiste Mohammed Allouche. Pour l'opposition, la structure transitoire gérera le pays durant la période durant laquelle sera rédigée une nouvelle constitution et jusqu'à la tenue des élections générales desquelles doit être, selon elle, exclu M. Assad. Mais pour le régime, il est hors de question de discuter de la présidentielle ni du sort d'Assad, réélu en 2014 en pleine guerre pour un nouveau septennat. "Nous ne négocierons avec personne qui veut discuter de la présidence. Bachar al-Assad est une ligne rouge. S'ils (l'opposition) veulent continuer avec cette approche ce serait mieux qu'ils ne viennent pas" à Genève, a prévenu le chef de la diplomatie Walid Mouallem. En outre, a-t-il tempêté, ni M. de Mistura "ni personne d'autre n'a le droit de discuter de la présidentielle". Le régime a aussi une tout autre interprétation que l'opposition sur l'autorité transitoire. Pour lui, il s'agit d'un simple remaniement ministériel avec un "gouvernement d'unité", c'est-à-dire élargi à des opposants mais toujours placé sous l'autorité de M. Assad comme le prévoit la Constitution actuelle. Ce nouveau gouvernement, selon M. Mouallem, désignera un comité pour "rédiger une nouvelle constitution ou amender l'actuelle". Le texte sera ensuite soumis à référendum. - 'Désaccords profonds' - Seul point d'accord entre les deux protagonistes, le refus d'un système fédéral ayant les faveurs des Kurdes qui ne sont pas invités à Genève. Selon M. de Mistura, les Kurdes devront néanmoins pouvoir donner leur opinion sur la future gouvernance et la Constitution. Quoiqu'il en soit, les Etats-Unis et la Russie qui ont pris le dossier en main, suivront ces négociations comme le lait sur le feu pour empêcher que leurs alliés syriens ne fassent dérailler le processus. "Les désaccords idéologiques et territoriaux entre les acteurs locaux sont très profonds. Mais tous les acteurs sont entièrement dépendant de leurs sponsors et doivent se soumettre aux désirs de ceux qui les arment", a souligné M. Landis. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry fait le point dimanche à Paris sur la Syrie avec ses homologues français, allemand, britannique et italien, et va aussi parler au téléphone avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Les pourparlers se dérouleront dans des salles séparées avec représentants du régime et de l'opposition. Après cette session qui s'achèvera le 24 mars il y aura "une pause d'une semaine à 10 jours", après laquelle les pourparlers reprendront, selon M. de Mistura. Mais même en cas de progrès à Genève, les groupes jihadistes Etat islamique et Front Al-Nosra, qui contrôlent la moitié du territoire syrien, continueront de combattre. Exclus de la trêve, ils restent la cible de l'aviation russe et de celle de la coalition dirigée par les Etats-Unis. De nouveaux combats ont opposé dans la nuit de samedi à dimanche le Front Al-Nosra (branche syrienne d'Al-Qaïda), et d'autres groupes jihadistes à des rebelles dans le nord-ouest, faisant au moins six morts.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire