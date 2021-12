BiWa le vélo pour pédaler en lavant son linge

L'Homme est de plus en plus sédentaire, c'est pourquoi tous les moyens sont bons pour retrouver un peu d’activité. Si en plus il s’agit de ne pas sortir de chez soi et de faire d’une pierre deux coups, on ne peut qu'adhérer.

C’est grosso modo l’idée du BiWa, (Bike Washing Machine) car grâce à lui, vous allez non seulement entretenir votre forme avant le printemps, mais aussi laver votre linge tout seul comme un grand sans avoir besoin de l’aide de personne.

Dès que vous grimpez sur le vélo et que vous commencez à pédaler, votre effort produit de l’électricité pour faire tourner le tambour de la machine à laver située dans la roue avant.

Donc en plus d’être bon pour votre condition physique c'est également une démarche écologique puisqu’il ne consomme pas de courant.

Il est préférable d'être célibataire pour en profiter, ou, dans le cas d’une famille nombreuse, d'opter uniquement pour la lessive des sous-vêtements sinon vous risquez d’y passer de longues journées vu la taille plutôt réduite de l’appareil.

La date de commercialisation est encore inconnue mais l'idée vaut le détour !