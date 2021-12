Paris (AFP). Air France-KLM: trafic en hausse en février

Le trafic des réseaux court et moyen courrier du groupe a également progressé très fortement avec 6,4% de passagers supplémentaires transportés par rapport à février 2015. Le coefficient d'occupation des compagnies Air France, KLM et HOP! s'est amélioré de 1,4% mais la recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change est en baisse, selon un communiqué du groupe qui a souligné l'incidence de l'année bissextile en termes de capacité et de trafic. Les compagnies Air France et HOP! ont transporté 3,5 millions de passagers, soit 2,6% de plus par rapport à 2015. KLM a enregistré une hausse de 12% de son trafic avec 1,8 million de passagers. Transavia, la branche low cost du groupe, a transporté 600.000 passagers, soit 10,7% de plus qu'en février 2015. Sur le long courrier, le trafic avec l'Amérique latine a très fortement progressé, suivi des zones Afrique-Moyen-Orient (+7,7%) et Amérique du Nord (+7,7%). Le coefficient d'occupation sur les deux premières régions s'est amélioré de 3,9 points. Concernant l'activité cargo, la recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) hors change "est en nette baisse", selon le groupe. Le trafic en TKO est en baisse de 6,5%.

