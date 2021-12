Tunis (AFP). Tunisie: 13 assaillants et un soldat tués lors de l'attaque contre une caserne

Un soldat tunisien a également été tué et six assaillants, blessés, ont été arrêtés, a déclaré à l'AFP Rachid Bouhoula, le chargé de communication du ministère. "Les unités militaires ont pu déjouer une attaque contre une caserne militaire à Ben Guerdane, lancée vers 05H15 (04H15 GMT). Treize terroristes ont été tués", a-t-il précisé. M. Bouhoula avait auparavant évoqué un bilan de 10 assaillants abattus. Des patrouilles de l'armée "se sont déployées dans la ville de Ben Guerdane et ont sécurisé ses accès", a-t-il ajouté. Le ministère de la Défense a également appelé les habitants à la prudence en leur demandant d'informer les autorités de toute présence suspecte. Des habitants avaient indiqué à l'AFP que des échanges de tirs étaient en cours tôt le matin et fait état d'une forte présence sécuritaire dans la ville survolée par des hélicoptères.

