Un raid de Pleine nature pour les collèges du centre Manche.

Depuis 4 jours et sous l'égide de l'Union Nationale des sports scolaires, le collègiens de Canisy, Tessy sur Vire, Torigni sur Vire, Marigny, Saint Lô (Collège Pasteur) et Saint Clair sur Elle participent donc à une véritable aventure sportive à Saint Martin de Bréhal. Au programme du Kayak de Mer, de l'escalade, du VTT ou encore de la course d'orientation. Des sports que l'on ne pratique pas forcément dans les collège habituellement "même si les collèges de la région tendent à pratiquer plus régulièrement des sports de pleine nature" précise Stanislas Nisblaski, professeur d'EPS au collège Pasteur de Saint Lô

Si l'intérêt pédagogique d'un tel rendez vous n'est plus à prouver, chaque année le sport est un peu plus menacé au sein de l'éducation Nationale mais pour les professeur "pas question de prouver quoi que ce soit à nos direction ou notre hiérarchie, nous on est sur de notre de action".

Ajoutez aux côtés pédagiques et humains, une dimension sociale et le tour est joué. Depuis dix ans, les collèges qui participent à cette aventure accueillent au sein de ce raid des élèves venus de l'Institut Médico Educatif IDRIS de la Chapelle sur Vire. Des enfants pour la plupart en difficultés scolaires et sociales pour qui le sport devient un excellent vecteur d'intégration. Une intégration réussie précise d'ailleurs le professeur saint-lois: "C'est vrai qu'au départ on a un a priori mais on s'aperçoit rapidement que les élèves de l'IME se débrouillent tout aussi bien que les autres et c'est aussi pour eux que c'est riche"