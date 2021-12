Playoffs : les Drakkars de Caen renversent la vapeur et s'offrent une belle !

La tâche s'annonçait difficile pour les hommes de Luc Chauvel, mais les Drakkars l'on fait. Battus 2-4 à domicile mardi 1 mars face au Dogs de Cholet, les hockeyeurs caennais devaient créer l'exploit samedi 5 mars dans le match retour. En s'imposant 0-3 les drakkars s'offre donc une belle qui se jouera dimanche 6 mars à Cholet.

Fragiles défensivement et ineficaces offensivement au match aller, les Drakkars ont su hausser leur niveau de jeu dans ce match retour. Dans un match qui a mis du temps à se lancer, les Caennais ont attendu la troisième période pour ouvrir leur compteur et faire la différence. André Menard (47', 57'), et David Minarik (54') ont délivré les Caennais, qui peuvent maintenant rêver de qualification. La réponse Dimanche 6 mars à partir de 18h30.