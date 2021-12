Sports : Foot, les résultats en Normandie, L1, L2 et National

Ligue 1



Le Stade Malherbe de caen, de retour sur le podium à la faveur de son match nul glané ce vendredi soir, contre l'AS Monaco au stade Michel d'Ornano. Score final 2-2. Par deux fois, les Normands sont revenus à la marque, dont la seconde fois à une minute de la fin du temps règlementaire.



Avec ses 51 points, Monaco conserve ses 8 points d'avance sur les Caennais qui sont 3e, avec 43 points, qui sont également ses premiers poursuivants, mais le reste de la 29e journée samedi et dimanche pourrait permettre à Lyon (42 points) ou Nice, Rennes et Saint-Étienne (41) de se rapprocher.





Ligue 2

A Laval, les Lensois ont longtemps cru l'emporter grâce à un but marqué dès la 7ème minute avant que les mayennais ne reviennent au score à la 83ème minute. Laval est 12ème.

Le Havre a réalisé une bonne opération en battant Valenciennes 3 à 2 grâce à un doublé de Lys Mousset (21e et 41e) et un but de Joseph Mendes.

Les Havrais consolident leur quatrième place avec 48 points, à une longueur du podium.





National

Avranches a fait un nul 1 partout, sur sa pelouse face à Chambly vendredi soir,

Avranches qui n'a pas engrangé de victoire depuis le début de l'année est 13ème.