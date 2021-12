Neige, verglas : vos conditions de circulation ce samedi matin en Normandie

Prudence sur les routes ce samedi matin, les saleuses sont en action depuis 5h00 sur le réseau principal dans la Manche pour traiter une pellicule de neige sur les secteurs de Coutances, Villedieu, et de Pontaubault et pour du verglas localisé sur les secteurs de Carentan, la Haye-du-Puits et de Saint-Lô.

La neige qui a fait aussi une apparition sur le secteur du mortainais ce samedi matin.

Opérations de salage également sur l' A 28 dans l'Orne, une pellicule de neige a également blanchi le Perche et le secteur de la Ferté-Macé sans poser de réelles difficultés de circulation, mais il faut rester vigilant.

Pas de difficultés signalées dans le Calvados.