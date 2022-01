The Voice 5 : Les Battles à partir du 19 mars sur TF1

Des duels au sommet !



Sur le nouveau plateau transformé en ring, deux talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson lors d'un face à face en public. Ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher leurs places pour l'Epreuve Ultime. En effet, à l'issue de cette prestation, leur coach choisira le talent le plus convaincant, celui qui pourra accéder à la prochaine étape du concours, et se rapprocher ainsi un peu plus des grands shows en direct !



Des talents volés !



Mais pour le talent éliminé, tout reste possible. Cette année encore, chaque coach aura la possibilité de " voler " un seul et unique talent qui n'aura pas été choisi à l'issue de sa battle en appuyant sur le célèbre bouton rouge. Si un seul coach se manifeste, le talent rejoint automatiquement son équipe. En revanche, si plusieurs coachs appuient, il a une nouvelle fois le choix. Les coachs devront alors trouver les bons arguments pour l'attirer dans leur équipe !



Un nouveau décor !



Pour la première fois depuis cinq ans, tous les plateaux, dont celui des battles, ont été intégralement redessinés autour du concept d'arène circulaire. Le ring est désormais arrondi et toute la scénographie a été repensée afin d'intégrer encore davantage de public et rapprocher les talents, les coachs et le public. Les coaching auront lieu, quant à eux, dans un tout nouveau loft.



The Voice toujours plus proche de son public avec MYTF1 et les réseaux sociaux !



The Voice continue d'être plus que jamais en interaction avec son public. Partout et tout le temps, les téléspectateurs connectés pourront entretenir un lien privilégié avec le programme et les talents.



Chaque semaine, les plus belles Voix de la saison continuent de chanter 24h/24 en exclusivité sur MYTF1, offrant ainsi, en plus du Replay et des extraits les plus marquants de chaque émission, une offre inégalée de vidéos et infos exclusives. Une résonnance de cette offre digitale est également orchestrée sur tous les réseaux sociaux, avec des contenus spécifiques offerts aux internautes. D'ailleurs, sans surprise, le #TheVoice caracole en " TT monde " depuis le 30 janvier ! En effet, MYTF1 sollicite régulièrement la communauté en organisant, par exemple,l'opération #VSelfie : un concours du meilleur selfie. Les meilleurs clichés sont ensuite retransmis sur MYTF1 et à l'antenne pour les plus marquants d'entre eux.



Un autre volet digital sur MYTF1 à ne pas manquer cette année : Le Top des internautes. A l'issue de chaque phase du programme, une rétrospective un peu particulière sera soumise au choix du Public. MYTF1 proposera une sélection vidéo d'instants mémorables, improbables, décalés voire totalement déjantés soumise au vote des internautes. Cette rétrospective viendra nourrir l'After des Lives et permettra de redécouvrir par exemple les phrases cultes des coaches durant les auditions à l'aveugle, les moments les plus intenses et émouvants ou encore les voix et notes de chant les plus inattendues qui font de The Voice le concours TV de chant le plus puissant et le plus fédérateur !