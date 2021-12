Francis Cabrel au Zénith de Rouen

Il choisit en effet une orchestration simple, mettant en avant ses textes et la beauté des mots qui sonnent. En 36 ans de carrière, l'artiste a toujours privilégié la qualité à la quantité et voilà pourquoi il aura fallu tant de temps pour qu'émerge In extremis. En 12 titres, Francis Cabrel se livre comme jamais : satire politique, réflexion sur le temps qui passe ou hommage à ses figures tutélaires, du Christ à Mandela. Le chanteur défend ses idéaux, la langue occitane de ses racines mais aussi l'amour, un genre qu'il avait pourtant délaissé depuis 20 ans. Et si les textes restent assez sombres, ses mélodies les nuancent admirablement.

Pratique. Mercredi 9 mars à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 39 à 56€. www.myticket.fr