Un Circuit des grands événements équestres présenté à Caen

En 2016, la Normandie a rendez-vous avec neuf compétitions d'envergure (lire ci-dessous). Des temps forts qui s'inscrivent pleinement sur le territoire et qui portent un objectif commun : faire rayonner la Normandie équestre et ce, deux ans après l’accueil des Jeux équestres mondiaux. « Nous étions un certain nombre à attendre cette relance », a souligné Jean-Claude Heurtaux, président du Normandie Horse Show. « Il s'agit de faire perdurer la dynamique et les synergies », a indiqué Malika Cherriere, conseillère régionale en charge de la filière équine.

Le COREN entend continuer à soutenir l'accompagnement de projets d'investissement avec « des prêts pouvant atteindre 20 000 euros », n'a pas manqué de rappeler Guy Schumacher, président. Plus de 600 structures (centre équestre, écuries, associations, clubs etc.) sont affiliées en Normandie à la Fédération française d'équitation.

Les neuf compétitions

Du 7 au 10 avril, CPEDI *** au Pôle international du cheval de Deauville

Du 15 au 17 juillet, CEI *** à Argentan

Du 22 au 24 juillet, CDI *** au Pôle international du cheval de Deauville

Du 12 au 15 août, CSI *** à Saint-Lô

Du 16 au 21 août, Grand Complet au Haras du Pin

Du 25 au 28 août, CAI *** au Haras du Pin

Du 23 au 25 septembre, CSI *** à Canteleu

Du 20 au 23 octobre, CSI *** à Saint-Lô

Du 18 au 20 novembre, CSI *** à Rouen