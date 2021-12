La Seine-Maritime et Le Kef (Tunisie) renouvellent leur coopération

Premières prises de contact entre Pascal Martin, président du Conseil départemental, et Radhouane Ayara, gouverneur d'El Kef. Les deux responsables, respectivement en poste depuis avril et août 2015, se sont rencontrés pour la première fois ce mercredi 2 mars. L'heure était donc aux déclarations d'intention : "Il faut faire en sorte que le Kef et la Seine-Maritime bénéficient de leurs échanges", affirme Pascal Martin. "Il faut animer cette coopération bilatérale", enchérit Radhouane Ayara. Rien de bien concret jusque-là pour ces "territoires aux enjeux similaires", dixit l'élu seinomarin.

Des jeunes Seinomarins à Kef

L'année 2016 doit se traduire par la mise en place de nouveaux échanges entre les deux territoires. Charlotte Masset, vice-présidente supervisant cette coopération, en dit un peu plus, évoquant les échanges "entre les bibliothécaires du Kef et du Tréport", l'organisation d'un colloque en décembre "sur la valorisation du patrimoine" pour servir le tourisme ou encore sur "la venue de 15 jeunes du Kef à Lillebonne pour participer à des chantiers de fouilles." Sur ce dernier point, Charlotte Masset a annoncé que des jeunes Seinomarins devraient également se rendre dans la province tunisienne pour participer à un projet relatif au patrimoine.

Un programme éclectique mais encore vague. Mais comme le répète Pascal Martin : "Il faut apprendre à nous connaître !"

Le chiffre



10 000 Tunisiens vivent aujourd'hui en Seine-Maritime quand entre 3000 et 4000 Français vivent en Tunisie.