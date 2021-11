Caen : les Courants de la liberté au top

23 ans après la création du Marathon de la Liberté pas loin de 25 000 participants sont attendus du 17 au 19 juin dans les différentes épreuves du « Festival de courses pour tous ». Ce chiffre, en progression constante, fait du rendez-vous caennais le quatrième événement du genre en France, le premier en province.

Les femmes sont pour beaucoup dans cette réussite également portée par 1600 bénévoles. La Rochambelle, course-marche à vocation caritative exclusivement féminine, croît à grande vitesse : 800 participantes en 2006, 10 000 en 2010 et désormais 14 000 cette année, alors même que les inscriptions sont closes depuis plus d'un mois.

Demandez le programme

Ces femmes, toutes de rose vêtues, s'élanceront le samedi 18 juin du Mémorial de Caen pour rejoindre le stade Hélitas. Le marathon, épreuve reine d'un point de vue compétition, débutera le lendemain à 9 heures de Courseulles-sur-Mer, longeant la côte jusqu'à Ouistreham avant de descendre vers Caen. Les Foulées de la liberté (pour les scolaires), la course de roller, le semi-marathon et le 10 km viendront compléter la plus grosse manifestation sportive caennaise.