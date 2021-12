"Les bonnes idées n'ont pas de couleur politique" : lancement de l'association "Pour Caen, demain!"

Une association qui refuse de s’inscrire dans une logique politicienne, tel est le crédo de l’association « Pour Caen, demain ! ». Entouré de divers membres du bureau, son président, Eric Vève, l’assure : « ce matin, on est là pour parler d’une démarche citoyenne. On ne s’inscrit pas dans des logiques électorales mais citoyennes. » L’association se propose ainsi de rassembler toutes les bonnes volontés et idées qui découleront des débats et des réunions publiques que « Pour Caen, demain » souhaite organiser. Ses membres, s’ils ont tous des profils très variés, ont en commun le désir de s’engager pour leur ville.

Relever les défis du futur

« On constate que Caen et son agglomération sont confrontées à un certain nombre de défis comme l’ouverture du territoire sur le monde, la crise économique ou encore la mutation géographique du territoire », présente Eric Vève. Face à ces enjeux, les membres de « Pour Caen, demain ! » comptent sur la vox populis. « Nous voulons fédérer les énergies et les talents pour permettre à tout un chacun de parler, on veut ouvrir la parole et le débat pour être une force de proposition dans les années à venir », annonce Martine Denis, vice-présidente de l’association. La démocratie participative est ainsi l’axe fondateur de « Pour Caen, demain ! » Ses membres escomptent bien être présents et actifs sur les réseaux sociaux, notamment pour être en interaction avec la jeunesse caennaise et les associations locales. Une page Facebook sera bientôt créée.

« Les bonnes idées n’ont pas de couleur politique »

« Quand on fait tout tourner autour des échéances électorales, il ne faut pas s’étonner que les gens se détournent de la politique, déplore Eric Vève. On est vraiment dans ce constat d’un délitement et d’une défiance des citoyens ». L’association compte également avoir un impact sur l’action politique de la ville en soumettant ses idées et propositions futures à la Mairie de Caen. « Notre objectif n’est pas de juger l’action de l’équipe municipale, nous ne sommes pas là pour délivrer les bons et les mauvais points », a assuré Eric Vève avant de déclarer que « les bonnes idées n’ont pas de couleur politique ». Un même formule était ce matin sur toutes les lèvres, celle de « fuir les démarches politiciennes et sortir du cadre des partis politiques ». Dans l’assistance, un visiteur s’est fait discret, Philippe Duron, Député PS du Calvados, conseiller municipal et conseiller communautaire de l’agglomération. Et ... ancien maire de Caen.