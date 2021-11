Rouen: les agriculteurs déposent une plainte contre le ministre de l'agriculture

Ils étaient une centaine, ce jeudi après-midi à Rouen, a avoir répondu à l'appel du syndicat d'éleveurs FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Accompagnés d'une cinquantaine de tracteurs, les agriculteurs ont effectué une marche blanche dans les rues de Rouen, après s'être rassemblés aux pieds du Pont Flaubert. Objectif : manifester leur colère.

Nous avons besoin des français

"On en a marre" crient d'une même voix les agriculteurs une fois arrivés sous les fenêtres de Cité administrative Saint Sever, où siège la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Seine-Maritime. Un groupe d'agriculteur s'introduit dans les locaux, et rapidement, des bâches et banderoles sont tendues sur la façade du bâtiment. Au cours de leur assaut de la Cité administrative, les agriculteurs sont également allés "contrôler" les cuisines du restaurant administratif. Et les pommes qu'ils y ont trouvé, provenaient ... de Belgique. "C'est un comble alors que la région en produit des tonnes chaque année... Il ne faut pas nous prendre pour des poires", renchérit Arnold Puech d'Alissac, président de la délégation FNSEA du 76 qui reconnaît tout de même que les services départementaux font ce qu'ils peuvent. "Toutefois j'accuse d'incompétence totale les équipes du ministère de l'agriculture qui effrayent les agriculteurs et les découragent. La faute aussi à un ministre qui passe plus de temps à Paris à défendre le gouvernement, alors qu'il devrait être sur le terrain à rencontrer les agriculteurs, et les soutenir à Bruxelles". Et de conclure que le soutien du plus grand nombre est nécessaire : "La France à besoin des agriculteurs et nous avons besoin des français".

Les agriculteurs dépose une plainte

Par la suite, le cortège d'agriculteurs s'est remis en route en direction du commissariat de Police où ils ont déposés symboliquement une plainte pour "non-assistance à agriculteur en danger" (voir la galerie de photos) à l'encontre de Phil Hogan, commissaire européen à l'agriculture, Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture et plusieurs députés seinomarins n'ayant pas assisté, le 4 février dernier, au débat sur le projet de Loi sur la compétitivité de l'agriculture à l'Assemblée nationale. Avant de rompre le cortège et de repartir vers leurs exploitations, les agriculteurs ont bloqués le boulevard de l'Europe, symbolisant leurs protestations à l'encontre des mesures de l'Union Européenne relatives à l'agriculture.