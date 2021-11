Kesha perd son procès contre la maison de disques Sony et son producteur Dr. Luke

En octobre 2014, elle avait accusé son ancien producteur de l'avoir droguée et alcoolisée pour abuser d'elle alors qu'elle avait 18 ans. Elle révélait également, qu'elle s'était réveillée un matin dans le lit du producteur de 42 ans, "endolorie et nauséeuse, sans aucun souvenir de la veille".



La star ayant manqué de fournir assez de preuve, et la justice n'éyant pas de certitude fondée, les poursuites ont dû cessé contre son producteur.



Selon Dr. luke : «Il y a eu des différents artistiques quelquefois. Il est triste qu'elle veuille transformer une négociation de contrat en quelque chose d'aussi terrible et faux. Mais je suis confiant que quand cela prendra fin, les mensonges seront dévoilés et la vérité l'emportera» se défend-t'il sur les réseaux sociaux.





Si la culpabilité de ce dernier avait été prouvée, la justice new-yorkaise aurait, en plus de condamner le producteur, annulé le contrat de production qui les lie. Mais rien ne se fera. Kesha ne peut donc plus travailler avec d'autre maison de disque et faire des chansons comme elle le souhaiterait.





Sur les réseaux sociaux, de nombreux artistes sont sortis de leur silence pour soutenir leur camarade. Taylor Swift a même offert 250 000 dollars à la chanteuse pour l'aider à surmonter ses "problèmes financiers", et pourquoi pas se relancer.