Guichets fermés pour Granville-OM en Coupe de France

Les Granvillais auront le privilège et pour la première fois de leur carrière de jouer devant 21 000 spectateurs.

Les quelque 16 000 places mises en vente aujourd'hui ont donc trouvé preneurs.

Les 10 000 premières places sont parties entre 10h et 14h, avant que les systèmes de distribution informatique ne rencontrent quelques problèmes. Les 8 000 autres ont été écoulées entre 16h30 et 18h. Le reste des places a été distribué à la fédération, aux clubs et aux partenaires privés et institutionnels.

Un regret pour l'un des co-président

"C'est plus qu'inattendu, je me demande quand est-ce que le réveil va sonner. Toute la journée, j'ai vu des choses impensables. Les magasins Leclerc pris d'assaut, d'Ornano avec des files d'attente, c'est lunaire, sincèrement !", confiait Fabrice Clément, co-président du club granvillais peu après avoir appris que plus une place n'était à vendre.

Ces derniers jours, les prix annoncés avec un premier tarif annoncé à 14 euros avaient créé une petite polémique. "Les prix ? Je ne trouvais pas ça délirant et on a bien fait d'écouter le Stade Malherbe Caen qui ont l'habitude. Ils nous avaient dit que ça remplirait en faisant les mêmes prix que Caen-Rennes. C'est le cas. Les Normands nous ont adressé un message : « on est là, on veut vivre ça avec vous » ! Je pensais qu'en allant à d'Ornano, on allait pouvoir avoir de la place pour tout le monde... Pas du tout. C'est mon seul regret de cette journée, celui de n'avoir pas pu servir tout le monde."

Le match sera à vivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest (20 fréquences) et tendanceouest.com avec Thibault Deslandes, Maxence Gorregues et Sylvain Letouzé.