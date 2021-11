Des cambrioleurs pris sur le fait à Petit-Quevilly

En début de soirée ce lundi 22 février, une riveraine de la rue Jean Macé, à Petit-Quevilly, compose le 17 pour contacter Police-secours. De sa fenêtre, elle s'est rendue compte que des individus venaient de pénétrer dans la maison qui jouxte la sienne en brisant la vitre d'une porte véranda et en refermant les rideaux derrière eux. Une patrouille du Groupe de sécurité et de proximité de la Police nationale est alors envoyée sur place.

En approchant discrètement de l'adresse, les policiers tombent nez à nez avec un homme qui faisait le guet pendant que trois autres fouillaient la propriété. Alors que les policiers interpellent le guetteur, les trois complices sortent de la maison et tentent de prendre la fuite. Deux d'entre-eux (dont l'un tentait de se cacher) sont rapidement rattrapés par les policiers. Le troisième cambrioleur réussira tout de même à se carapater.

Âgés de 46, 57 et 34 ans, et respectivement originaires de Petit-Quevilly, Sotteville-lés-Rouen et Dijon, les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue. L'enquête a été confiée à la Brigade de répression des cambriolages.