Une vidéo montre des mauvais traitements dans un abattoir bio du Gard : enquête ouverte

Animaux mal étourdis, moutons lancés violemment contre les barrière, coups répétés à la matraque électrique... L'association L214 a publié sur son site une vidéo d'environ 4 minutes 30 secondes filmée, selon elle, à l'abattoir du Vigan.

Mise en garde : certaines images peuvent choquer

On y voit un employé prendre des agneaux récalcitrants à rentrer dans le couloir formé par des barrières lancer à plusieurs reprises et violemment des bêtes contre les clôtures. Des bovins et des porcs, théoriquement égorgés après avoir été étourdis, sont saignés alors qu'ils bougent encore. Un employé semble s'amuser à donner des coups de matraque électrique brefs et répétés pour tester la réaction des bêtes...

Les images ne sont pas prises en caméra cachée mobile, mais sont fixes, prises depuis un angle des pièces filmées, à l'instar d'une vidéosurveillance.

Cette vidéo intervient quatre mois après une première vidéo filmée en caméra cachée à l'abattoir municipal d'Alès, également dans le Gard, qui avait provoqué de vives réactions, une enquête judiciaire, et la fermeture temporaire immédiate de l'abattoir.



Concernant l'abattoir du Vigan, L214, qui dénonce "des scènes intolérables violant la réglementation et causant d?importantes souffrances aux animaux", a annoncé avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République d'Alès.



Cet abattoir est "certifié bio" et "travaille en circuit court", explique l'association. "Même dans un abattoir tourné vers le bio et le local, les animaux perdent la vie dans la souffrance", déplore la chanteuse Nili Hadida, chanteuse du groupe Lilly Wood and the Prick, qui présente la vidéo.



L214 demande une nouvelle fois une commission d'enquête parlementaire sur les méthodes d'abattage dans les abattoirs français.

avec AFP.