Découvrez Alexandre, talent qui rejoint l'équipe de Garou dans The Voice saison 5

Le jeune homme publie alors sur Internet une reprise du titre « Hallelujah ». Les retours positifs le pousse à en poster de plus en plus.

Son envie de chanter devenant de plus en plus présente et poussé par ses amis, il décide de se tester face à un public dans de petites scènes ouvertes parisiennes. Le jeune homme se prend au jeu et en fera une centaine en l’espace d’un an.



En participant à The Voice, Alexandre souhaite se mesurer à d’autres artistes et à des professionnels. Cette expérience va enfin lui permettre de se produire sur une très grande scène.