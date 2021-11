Un chat qui mange moins est plus affectueux

Si vous êtes de ceux qui donnent trop à manger à leur félin de compagnie, le mettre au régime le rendrait plus affectueux.

C’est le résultat d’une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior et repérée par Slate sur le New York Times.

Ils nous apprennent qu'après 8 semaines de régime, les chats deviendraient plus affectueux, ce que nous devrions voir comme un effet positif du rationnement !

Pour en arriver à cette conclusion ils ont pris 58 matous en surpoids qu’ils ont soumis à trois régimes différents, mais à calories égales.

Tout l’enjeu était de répondre à la question du changement d'aptitude : si je réduis sa ration de croquette ou de pâté, mon chat va-t-il plus ronronner, dormir ou miauler ? Va-t-il se montrer agressif ou au contraire câlin ?

Durant le temps de l’expérience, les propriétaires des chats sélectionnés ont dû remplir des questionnaires pour faire part de tous ces changements.

Certes ils vont un peu plus vous coller, mais ça montre qu'il est inutile de le ou la nourrir abondamment.