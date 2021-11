En 2015, Volkswagen a produit plus de saucisses que de voitures.

Non, ce n’est pas une blague !



Les mauvaises langues pourraient dire que c'est pour rattraper le manque à gagner suite au scandale des moteurs truqués... Il n'en est rien. Ce n'est pas très connu, mais celà fait plus de 40 ans que Volkswagen produit cette saucisse au parfum curry, typiquement Allemande. La Currywurst (c’est son nom en Allemagne où il s’en consomme plus de 800 millions d’unités par an) est en réalité un enorme succès pour la marque.





Produites à Wolksbourg, elles font en fait partie du menu à la cantine de l’usine et constituent un ingrédient traditionnel du repas des employés. Sa production permet à 30 personnes du groupe de rester travailler pour le groupe Volkswagen. Quand par exemple un accident ne leur permet plus de pratiquer temporairement leur métier, ils peuvent être transférés à la production de saucisses le temps des convalescences. (Ou comment convertir une contrainte en business).



Certains concessionnaires en offrent aussi quelquefois un paquet en cadeau aux clients lors de la livraison d’une nouvelle voiture… Et pour bien apprécier une saucisse, ils se sont également lancé dans la production de ketchup aux herbes ! Ils s'en est vendu 600 tonnes en 2015.



Certains consommateurs sont allés plus loin... En créant le concept du Barbecue Volkswagen ! C'est sûr... Elle va rouler moins bien !









Retrouvez les saucisses ici !





Volkswagen prend également le temps de vous expliquer les détails en vidéo (en anglais) :