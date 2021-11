Saint-Sauveur : une battue dans les marais pour retrouver Charles

Sa voiture avait été retrouvée lundi matin, immergée dans les marais de la Sangsurière à Saint-Sauveur-le-Vicomte, mais à l'intérieur pas de trace de Charles, 24 ans. Si l'issue dramatique de l'accident ne fait pas de doute, ses amis et collègues organisent une battue ce vendredi 19 février pour tenter de le retrouver, "pour aider la famille à faire son deuil", indique l'un d'eux.

Des appels ont été lancés via les réseaux sociaux, dont un message partagé plus de 6700 fois. Il aura permis de mettre à disposition dix canoës, prêtés par la base nautique, et trois drones, pour améliorer la visibilité sur cette zone difficilement praticable. La gendarmerie appelle les volontaires à la plus grande prudence, pour éviter des prises de risques inutiles. Ces marais nécessitent des bottes, voire même des cuissardes et gilets de sauvetage pour la navigation.

Les volontaires se retrouvent à 8h30 au champ de foire de La-Haye-du-Puits, et à 14h sur la place de Saint-Sauveur-le-Vicomte.