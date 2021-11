Carnaval étudiant de Caen : le financement participatif peine à décoller

Quelques 2 000 euros. C'est la somme minimum sur laquelle la récente association « Carnaval étudiant de Caen Normandie » a misé lors du lancement de son financement participatif sur la plate forme Kisskissbankbank, bien que les besoins divers (sécurité, assurance, sonorisation etc.) soient plutôt de l'ordre de 10 000 euros.

A l'heure actuelle, 400 euros à peine ont été récoltés, via 26 dons (de 5€ à 100€). « Il n'y a pas ce réflexe de participation à une communauté. », constate Adrien. Cet étudiant caennais en informatique a récemment décidé de s'engager dans l'organisation du carnaval et a même accepté la présidence de l'association. Avec une petite dizaine d'autres bénévoles, épaulés par la Ville et la Préfecture, ils auront à faire des choix s'ils ne parviennent pas à réunir assez d'argent. « Priorité à la sécurité des chars et du défilé. S'il faut qu'il n'y ait pas de village départ, il n'y aura pas de village départ. Réunir une telle somme en très peu de temps est presque impossible. Sauf si tout le monde s'y met. », rappelle-t-il.

Pratique. Pour donner, c'est jusqu'au 2 mars et cela se passe ici.

