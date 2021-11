Sport à Rouen : l'effet groupe a pris le dessus

À Rouen, en club ou hors club, on ne résiste plus à l'effet groupe. Déjà il y a dix ans, Olivier Trapes, professeur de mathématiques, rejoignait l'association VTT Rouen, qui propose des randonnées à vélo chaque samedi et dimanche.

Ce cycliste passionné, qui pratique autant que son emploi du temps le lui permet, avait envie de partager sa passion. "Du vélo, on peut en faire tout seul, mais on a besoin des autres pour s'ouvrir d'autres horizons. L'association, c'est devenu un bon prétexte pour retrouver les copains", sourit le vice-président.

Même son de cloche chez Gilles Laviec, président de Rouen Roller Club depuis 15 ans. "Le club sert vraiment de lien social, beaucoup nous rejoignent car ils cherchent à faire des rencontres. Lors de nos balades - qui ont lieu le samedi ou le dimanche au moment des beaux jours - on n'est pas triste et on s'entraide", se réjouit Gilles, qui a commencé les randonnées à roller une année après sa fille.

Un moment en famille

Chez les sportifs qui privilégient l'occasionnel et redoutent le club, l'effet groupe a quand même pris le dessus. Chaque premiers lundi et mercredi du mois, les rendez-vous de la Métropole sont un succès. La Métropole Rouen Normandie propose à tous les volontaires de se retrouver au Kindarena de Rouen pour une séance de zumba ou de pilates gratuite. Aminata Dia est l'une des intervenantes depuis deux ans, elle assure que ces rendez-vous sont un excellent moyen de faire des rencontres. "L'une de mes élèves d'un autre cours de zumba voulait participer mais craignait de ne connaître personne. Je l'ai encouragée à venir et elle a réussi à se greffer à un groupe. Depuis, ils viennent tous ensemble chaque mois", se réjouit la professeur de fitness, qui prône le sport en groupe. "C'est véritablement une source de motivation et certains viennent même avec leurs enfants. C'est un moment partagé en famille." Lucas Renaud, de son côté, a eu une idée : un réseau social de joggeur. Il est à l'initiative du groupe Facebook We run Rouen. "En stage pendant trois mois dans une campagne du Nord de Londres, j'ai commencé la course à pied, seul, puisque je ne connaissais personne. J'ai alors pris conscience que beaucoup de gens ne couraient pas, juste par manque de motivation. J'ai donc voulu créer un groupe pour qu'on se motive mutuellement pour faire du sport", raconte le jeune Rouennais.

Quand l'amour s'en mêle

Souvent, ces rencontres se transforment en véritables amitiés. "Il nous arrive de nous retrouver entre adhérents pour faire des sorties en dehors des rendez-vous hebdomadaires du samedi et du dimanche", avoue Olivier Trapes. Comme la cuisine, le sport touche à l'intime de la personne et les liens créés peuvent être très forts… "J'en ai marié plus d'un", s'amuse Gilles Laviec qui avoue que plusieurs couples se sont formés lors des promenades en roller. Célibataires, chaussez vos patins !