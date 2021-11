Réouverture de l'Apo et vos sorties club ce samedi 20 février

L'inauguration de l'Apocalypse New à Hambye se déroule ce samedi soir avec une nouvelle équipe et de nouveaux DJ's !

Au Milton à Baudre le retour de DJ Getdown avec entrée gratuite pour tous avant 23h30.

A l'Agrion au Moulin de Ver c'est soirée « Cocorico » ou les couleurs bleu blanc et rouge sont le fil rouge de la nuit, il va falloir jouer à fond sur le chauvinisme.

Au Koncept à Lessay, c'est la « Nuit de glisse » avec shooters givrés, canons à CO2 ou encore une machine à neige et une caméro Go Pro à gagner !

Enfin au Palais à Caen le retour de la « Be Hype Caen Never Sleeps » avec 3 Dj's de choix ce samedi soir : Kposs, Folyne et Sena Music. Plus de 1 500 personnes attendues, autant dire un truc de dingue !