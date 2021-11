Concours : une Rouennaise en course pour devenir la future designer d'Ikea

Âgée de 19 ans, la Rouennaise Alice Gajan, ancienne élève du lycée Jeanne d'Arc et aujourd'hui étudiante en BTS design textile dans la célèbre école d'arts appliqués Duperré à Paris, fait partie des finalistes du concours international Bemz, société suédoise spécialiste en textile et qui conçoit des housses pour le mobilier Ikea. L'objectif pour les postulants : voir leur création habiller les mobiliers de la célèbre marque scandinave.

Des ventes dans 35 pays à la clé

Inscrite au concours depuis le début d'année dans la catégorie Étudiants, celle qui explique avoir "toujours été attirée par le stylisme et la mode en particulier" a vu son projet retenu parmi plus d'une centaine de candidatures. Sa création "Expansion" est un subtil mélange de motifs africains et scandinaves : "J'ai tout d'abord apporté une touche manuelle avec un travail avec de la gouache, des pochoirs, puis je suis passé par l'infographie pour terminer ma création."

Désormais, les internautes peuvent voter pour elle jusqu'au 29 février. Si elle l'emporte, c'est le jackpot assuré pour la jeune Rouennaise : sa création pourra être éditée dans 35 pays différents et elle touchera 3% des ventes réalisées.

Pour voter rendez-vous ici.