Paris (AFP). Périmètre de sécurité autour de l'Olympia pour le concert des Eagles of Death Metal

"Il y aura un dispositif renforcé avec un périmètre de sécurité" autour de la salle de spectacles située dans le centre de Paris, a expliqué lundi à l'AFP Johanna Primevert, porte-parole de la préfecture de police. Ce "périmètre sanctuaire", installé dès le début d'après-midi, sera "sans stationnement et vide de piéton, excepté le public du concert", a précisé Mme Primevert. Un premier filtrage sera effectué par des policiers à l'entrée de ce périmètre avec vérification corporelle et "magnétomètre" (détecteur de métaux). Un second contrôle sera effectué par des agents de sécurité à l'entrée de l'Olympia. "Une vérification de la salle sera faite bien avant le concert", a ajouté la porte-parole de la préfecture de police. D'autres mesures de sécurité sont également prévues sur lesquelles la préfecture de police ne souhaite pas communiquer. Les Eagles of Death Metal, ont relancé leur tournée samedi à Stockholm. Le retour à Paris du groupe américain, dont le nom apparaîtra mardi au fronton de l'Olympia, sera évidemment une soirée très particulière, en présence dans la salle de rescapés de la tuerie du Bataclan (qui a coûté la vie à 90 des 130 morts des attentats parisiens) et de proches des victimes. Tous ceux qui assistaient au concert du 13 novembre, qui affichait complet avec 1.500 billets vendus, ont été invités.

