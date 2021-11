Athènes (AFP). Migrants: les hotspots ouvrent en Grèce d'ici mercredi

L'ouverture de ces centres, appelés hotspots, était initialement prévue pour l'automne dernier puis a été successivement ajournée jusqu'à la mi-février. Ils vont "formellement ouvrir" sur les îles égéennes de Lesbos, Chios, Leros et Samos, premières étapes en Europe, en face des côtes turques, des flux migratoires actuels, a précisé cette source lundi. Le dernier des centres que la Grèce s'est engagée à ouvrir, à Kos, "sera mis en place un peu plus tard", selon la même source, au vu des retards pris dans sa construction du fait de l'opposition de la mairie locale et d'habitants, qui dénoncent une menace pour l'industrie touristique locale. Le ministre de la Défense, Panos Kammenos, doit donner une conférence de presse mardi matin pour faire le point sur la mise en place de ces installations, a indiqué son service de presse. Il se rendra ensuite sur les sites des hotpots à Leros, Chios et Lesbos, où les travaux sont quasiment terminés. Chacun de ces centres, des camps de préfabriqués, doit pouvoir accueillir un millier d'arrivants pour 72 heures, le temps qu'ils soient enregistrés, que leurs empreintes digitales soient prises, que l'éventuelle présence de jihadistes soient décelée, et qu'une sélection entre ceux éligibles à l'asile et les migrants voués aux renvois soit opérée. Le Premier ministre Alexis Tsipras rendra compte de cette avancée lors du sommet européen qui s'ouvre jeudi à Bruxelles. La Grèce est sommée par ses partenaires d'en faire plus pour contrôler l'afflux sur son territoire de centaines de milliers de migrants et réfugiés, et confrontée au risque d'une fermeture croissante des frontières en Europe. Si elle a reconnu des retards dans l'ouverture de ces centres, avant d'appeler l'armée en renfort pour accélérer leur mise en place, la Grèce affirme toutefois depuis des semaines que le travail de fichage et de tri y est déjà mené, avec l'aide des employés de l'Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, dont près de 400 ont été déployés dans le pays. Tout en recensant des progrès en la matière, l'UE a donné vendredi trois mois à la Grèce pour pallier à de "sérieuses défaillances" dans sa gestion de l'afflux de migrants, se réservant sinon le droit de rétablir les contrôles aux frontières d'un ou plusieurs pays pour deux ans maximum. La Grèce est notamment appelée à effectuer des contrôles systématiques pour identifier les personnes qui obtiennent un visa, faire des comparaisons avec différentes bases de données européennes et d'Interpol, et accentuer la surveillance de sa frontière maritime avec la Turquie. Entretemps, Athènes a donné mercredi son accord à une initiative allemande pour le déploiement en mer Egée, entre les côtes grecques et turques, d'une mission navale de l'Otan chargée d'aider à tarir les départs de Turquie et de renforcer la lutte contre le trafic de migrants.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire