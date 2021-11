The Voice 5: Clément charme les coachs tout en douceur, sur un titre de Johnny Hallyday

Pendant 8 ans, il fait partie d’un groupe, et se produit sur plusieurs scènes. Il ressent le besoin de s’émanciper et de continuer sa route en solo. Il passe les auditions pour devenir chanteur dans le métro parisien. Depuis 2 ans, il y joue deux fois par jour, choisissant les stations selon la résonnance.



Le jeune homme est à la fois chanteur, auteur, compositeur, et pour lui, jouer dans le métro est le meilleur moyen d’avoir un contact direct avec le public et de tester ses compositions.



En parallèle, il travaille également sur différents projets musicaux et transdisciplinaires.



Aujourd’hui, à 35 ans, Clément veut enfin sortir des souterrains et monter sur scène avec ses chansons. Grâce à The Voice, il espère prouver qu’il est bel et bien un artiste complet.