Le médecin imaginaire.

Un médecin de la région de Mouscron a envoyé sa petite amie faire une visite à domicile chez une malade à sa place parce qu’il était lui-même souffrant. Le problème, c'est que la jeune femme amie n’a jamais fait d'études de médecine. Interrogé par la RTBF, le médecin ne voit rien de mal à ça. La patiente est enceinte, le faux-médecin propose une cigarette à sa patiente et procède à une première injection d'un anti-douleur. Elle jettera ensuite la seringue puis la récupèrera dans la poubelle pour une deuxième injection. A l'issu du reportage, le présentateur du JT, probablement partagé entre l'envie de rire et de pleurer, conclura finalement sur un fou-rire. Regardez et notez le sujet abordé dans le reportage suivant (consacré à un homme politique belge qui reprend ses consultations après une longue semaine de convalescence).