Caracas (AFP). Zika: trois morts au Venezuela

"Au niveau national, il y a 319 cas confirmés, dont 68 connaissent des complications, et trois personnes sont décédées", a indiqué M. Maduro dans une déclaration à la télévision d'Etat. On a enregistré 5.221 cas possibles de Zika au Venezuela "entre le 5 novembre, date à laquelle la présence de ce virus a été détectée au niveau mondial, et le 8 février", a ajouté le président Maduro. Les 68 patients qui présentent des complications "ont été placés en soins intensifs", a-t-il dit. M. Maduro a assuré que le Venezuela disposait des médicaments nécessaires pour traiter les symptômes. Il a remercié "l'Inde, Cuba, la Chine, l'Iran et le Brésil" d'avoir fourni "tout le soutien nécessaire pour que les médicaments contre le Zika et bien plus se trouvent aujourd'hui au Venezuela".

