Un " Forum de la transmission agricole " à Sées

C'est pour aider les « cédants » à anticiper leurs démarches, que les Jeunes Agriculteurs de l'Orne ont organisé ce mercredi après-midi 10 février à Sées : un « Forum de la transmission », pour le Pays d'Alençon.

Denis Génissel est adjoint à l'installation, secrétaire général-adjoint aux JA61 :

Exemple concret avec Jean-Claude Briand. A 63 ans, il est à la tête d'un exploitation de vaches laitière de 100 hectares. Il imagine avoir au moins deux ans de démarches, avant d'espérer trouver un repreneur :

Les JA de l'Orne préconisent des parrainage, des contrats de transmission entre le cédant et son jeune repreneur. Dans l'Orne, plus de 95 % des reprises d'exploitations agricoles se passent bien. Les JA organisent deux « Forums de la transmission », par an : le prochain, ce sera le 30 mars à Occagnes, près d'Argentan.