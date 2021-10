La Manche en alerte jaune pour pluies-inondations, orages, crues, neige et verglas

Météo France informe, dans son bulletin de 14h30, mardi 9 février d’une vigilance jaune pluies-inondations, orages, crues, neige et verglas jusqu’au mercredi 10 février, 6h00.

Le département de la Manche reste également en vigilance jaune pour vents forts, vagues et submersion marine.

Les conseils de prudence de la Préfecture de la Manche



- Pour les pluies et inondations :

• se renseigner avant d'entreprendre un déplacement ou tout autre activité extérieure ;

• eviter les abords des cours d'eau ;

• rester prudents face au risque d'inondations et prendre les précautions adaptées ;

• se renseigner sur les conditions de circulation ;

• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau.

- Pour les crues :

• rester vigilants à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement inondable ;

• respecter la signalisation routière ;

- Pour la neige et le verglas :

• être vigilant si vous devez absolument vous déplacer ;

• renseignez vous sur les conditions de circulation auprès du centre régional d'information et de circulation routière (CRICR) ;

• se renseigner sur les conditions de circulation;

• préparer votre déplacement et votre itinéraire ;

• respecter les restrictions de circulation et de déviation;

• prévoir un équipement minimum en cas d'immobilisation prolongée.

- Pour les vents forts :

• rester vigilants durant vos déplacements sur le littoral et en forêt ;

• veiller à la bonne fixation des tentes, chapiteaux et structures ;

• ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

• il est également conseillé aux campeurs, baigneurs plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.

- Pour le risque de vagues et submersion marine :

• éviter de prendre la mer ;

• dans la mesure du possible, ne pas circuler en bord de mer et éviter la proximité des plages et

rivages ;

• veiller à sécuriser vos biens et embarcations nautiques.