The Voice saison, le résumé de la 1ère soirée

Visiblement ravis de se retrouver après plusieurs mois d’absence, les quatre membres du jury n’ont pas hésité à mettre l’ambiance, plusieurs fois au cours de la soirée. Garou n’a par exemple pas hésité à chiper la guitare de Réphaël pour faire le show et espérait gagner ce talent à la voix groovy. Une bonne idée pour lui puisque c’est exactement ce qui se passera. Pour conquérir le cœur de sol, Zazie s’est pliée en quatre et s’est même fendue d’une petite roue. Sous le coup de l’émotion face à Sol (décidément…), Florent Pagny a presque cassé son fauteuil. Enfin, Mika a une nouvelle fois failli esquinter le buzzer en le martyrisant avec ses pieds.



Lors de la soirée, 13 talents se sont présentés sur la scène de The Voice. Voici la composition des équipes :



Zazie – 2 talents

Mood, Sol.



Mika – 2 talents

Gabriella, Arcadian.



Garou – 3 talents

Antoine, Luna, Réphaël.



Florent Pagny – 3 talents

Lucyl, Angy, Lyn.



Les recalés de la soirée :



Avec Comme toi de Jean-Jacques Goldman et sa malgré sa voix puissante, Ilona n’a pas réussi à faire se retourner le jury. Trop préoccupée par sa technique, elle n’a pas réussi à faire passer de l’émotion selon Mika.



Mickaëlle. Malgré une sérieuse capacité à faire bouger les coachs et l’ensemble du public avec son groove, la jeune femme n’a pas réussi à faire se retourner le jury. Elle espérait pourtant que Mika la reconnaisse, elle qui avait chanté dans ses chœurs lors de la dernière saison de The Voice et de la tournée de l’interprète d’Underwater.



Tout droit venue du Liban, une jeune femme de 18 ans s’est présentée sur la scène de The Voice. Pour voir son rêve de faire partie de l’aventure se réaliser, Rhea n’a pas ménagé ses efforts. Malheureusement, sa prestation sur Caravane, de Raphaël n’a pas réussi à convaincre les coachs. Ces derniers lui ont reproché un petit manque de maturité, mais ont toutefois tenu à l’encourager à persévérer dans la chanson.