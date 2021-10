Le philosophe normand Michel Onfray bientôt chez Ruquier ?

Laurent Ruquier cherche actuellement pour son emission « On n'est pas couché » un ou plusieurs remplaçants pour Naulleau et Zemmour qui ne participeront plus au programme dès la rentrée. Le philosophe d'Argentan Michel Onfray était le favori de Laurent Ruquier mais malheureusement, à cause d'un problème d'emploi du temps, le créateur de l’université populaire de Caen ne sera pas dans l’émission à la rentrée. Parmi les autres prétendants, il y aurait Audrey Pulvar, Christine Bravo ou encore Edwy Plenel. Le voile devrait être levé prochainement.

Un nouveau jeu bientôt sur France 3. Il s'agira du jeu britannique « Pointless » que vous retrouverez chaque samedi en access prime time présenté par Cyril Féraud et produit par Endemol. Dans cette émission, les candidats doivent trouver les bonnes réponses les plus atypiques à une série de questions. Le concept se présente comme Une famille en or inversé. Dans chacune des quatre manches, les couples de candidats se voient poser une série de questions auxquelles ils doivent donner la réponse la moins fréquente parmi toutes celles citées par un panel de 100 personnes. Regardez-en un extrait ci-dessous.

Encore un nouveau jeu pour Nagui ! Son nouveau jeu « Chéri(e), fais les valises » ne rencontrant pas le succès espéré, l'animateur producteur de « N'oubliez pas les paroles » et de « Taratata » revoit sa copie et s'apprête à enregistrer le pilote d'un nouveau jeu baptisé Momentum. Il sera basé sur la stratégie, le timing et la prise de risque. Si l'émission pilote convainc la chaîne, elle pourrait débarquer la saison prochaine à la télévision.

La sélection télé de ce soir : c'est la suite de Pékin Express sur M6 avec les six équipes toujours en compétition qui attaquent la huitième étape du jeu et arrivent sur l'île de Zanzibar. Rendez-vous dès 20h45 si vous le souhaitez pour « Pékin express, la route des grands fauves ».