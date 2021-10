Orelsan, le vengeur masqué

Realsan est le nouveau titre du rappeur normand Orelsan et le premier extrait de son nouvel album Le Chant des Sirènes dans les bacs le 27 septembre 2011.

A la suite des polémiques, des annulations de concerts en série et du "débat national" qu'avait suscité son premier album, Orelsan avait annoncé qu'il ne réaliserait jamais de deuxième album.

Le jeune homme a changé d'avis : il sort un nouveau titre Realsan et un nouveau clip pour accompagner sa sortie. Orelsan, le rappeur banni règle ses comptes en super-héros vengeur... masqué.

Malgré tout, on peut noter que son flow "assassin" est plus posé. L'élégance du verbe n'est pas son fort. C'est musicalement assez basique et lourd.

Quand aux radios, elles ont droit à leur tacle : "Ecouter la radio est devenu un supplice...".

Les fans seront surpris par cette sortie inattendue après un long silence. Le canneais -à priori- ne veut pas se taire !... et il parle (chante?) fort.

Découvrez le clip Realsan sur tendanceouest.com