Londres (AFP). Un accord semble en vue avec Bruxelles (gouvernement britannique)

"Beaucoup de progrès ont été réalisés au cours des derniers jours et il semble qu'un accord soit en vue", a-t-il déclaré devant les députés du Parlement britannique. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a publié mardi ses propositions de réformes très attendues pour aider à éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce projet comprend un mécanisme de "sauvegarde" pour contrôler l'immigration intraeuropéenne, et M. Tusk a également promis à Londres de "respecter les droits et compétences" des pays qui ne sont pas membres de la zone euro.

