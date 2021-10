Coupe de France : les billets Granville/Bourg-en-Bresse en vente vendredi

3200 chanceux pourront assister aux 8e de finale de la Coupe de France qui verront s'opposer Granville à Bourg-en-Bresse. La vente de billets ne débutera que vendredi 5 février, à 18h, après une contre-visite de la Fédération Française de Football (FFF). Pour accueillir le match, Granville a en effet dû s'engager à réaliser quelques aménagements dans son stade Louis Dior.

Il faudra élargir le terrain de chaque côté, et mettre à disposition des joueurs adverses et des arbitres un parking au plus près des vestiaires, protégé par des grilles de 2 mètres de haut.

Les points de vente des places en pourtour :

au bar du Calvaire (43, avenue du Maréchal Leclerc)

au bar PMU (33, rue Lecampion)

au bar des Fleurs de Donville (179, route de Coutances)

au centre commercial Leclerc (route de Villedieu)

Un cinquième point de vente est prévu au stade Louis Dior pour les places en tribunes et pourtour. A ce jour, sur près de 1100 places en tribunes, 600 sont déjà réservées aux partenaires de la FFF, soit le double que lors des seizièmes de finale.



Tarifs : 25 € (tribune, en vente exclusivement au stade Louis Dior), 10 € (pourtour).