Laundroïd le robot qui plie vos vêtements automatiquement

On sait que beaucoup d'hommes en couple continuent de garder résolument leurs distances avec les tâches ménagères, notamment au sujet de la corvée du repassage. Peut-être plus pour longtemps... grâce au robot Laundroïd !

Qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'un prototype de robot pressing qui à l'allure d'une armoire géante et d'après son inventeur, il pourrait être commercialisée d'ici à 2020 et pourra donc, un jour, se charger du nettoyage et du repassage à votre place.

Comment fonctionne-t-il ?

Une fois votre linge lavé puis séché, vous n'avez plus qu'à le placer le linge dans le compartiment prévu à cet effet. A partir de là, Laundroid active son logiciel de reconnaissance d’images pour déterminer le type de vêtement.

Lorsque l’identification s’achève, le robot les plie alors correctement en utilisant son logiciel.

Pourquoi serait-ce l'innovation du moment ?

Il permet aux hommes de pouvoir s'y mettre plus facilement et ainsi éviter les disputes et les idées de séparation des tâches toujours présentes au sein du ménage, une bonne manière de doper leur bonheur conjugal mais aussi un excellent argument marketing pour ce robot Laundroïd.