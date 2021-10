Hockey: les Dragons de Rouen s'offrent la victoire face à Lyon

Le match commence avec la présence du jeune gardien de but rouennais Quentin Papillon dans les buts pour laisser souffler un peu Dany Sabourin.Sacha Treille, touché au genou et dont l'indisponibilité est chiffrée à environ trois semaines, est également absent et devrait faire son retour pour le début des play-offs.

La différence entre les deux équipes se fait rapidement sentir et après une assez nette domination dans ce premier tiers, c'est en supériorité numérique que les Rouennais vont ouvrir la marque sur une passe deviée par un défenseur lyonnais qui termine sa course dans la cage de l'ancien gardien normand Landry Macrez. Le but, inscrit à la 9e minute, est accordé à Jason Krog.

Il faudra attendre la dernière minute de ce premier tiers pour voir les Jaunes et Noirs faire le break sur une nouvelle suépriorité numérique et un beau une-deux entre Terro Kontinen et Marc-André Thinel pour ce dernier à la conclusion (2-0).

Florian Chakiachvili double buteur

Au bout de cinq minutes dans le deuxième tiers, Florian Chakiachvili inscrit le troisième but rouennais sur un bon lancer à la bleue alors que Macrez semble masqué puis inscrit un doublé un peu plus d'une minute plus tard sur un lancer toujours à la bleue et excentré qui semble dévié par un Lyonnais (4-0).

Les Lyonnais vont profiter d'un petit relâchement défensif pour ouvrir leur compteur à la 14ème minute sur un deux contre un conclu par Julien Lebay.

Coulombe pour le sixième but

Les Dragons ne se laissent pas impressionner et reprennent quatre but d'avance sur un but de Yorick Treille sous la barre après un service de Jason Krog de derrière la cage. Le dernier but de ce tiers temps sera inscrit par le capitaine Patrick Coulombe, encore impressionant tout au long de la rencontre, sur un rebond après un tir d'Olivier Dame-Malka (6-1).

Dnas le dernier tiers temps, les joueurs de Fabrice Lhenry se contenteront de gérer leur avance et encaisseront un dernier but dans la dernière minute de jeu par Victor Vitton Mea.

Au classement, les Normands restent à la 5ème place et se rapprochent de Grenoble dans un championnat aujourd'hui dominé par Gap.

Florian Chakiachvili: " On avait pas été specialement content de la manière dont on avait gagné a Gap donc ça nous tenait à coeur de faire un bon match ce soir surtout sur le plan défensif et c'est ce qu'on a fait ce soir. Je mets un but et un autre un peu casquette mais bon je le prends quand même (sourire), je pense que c'est un défenseur devant la cage qui le contre mais ça compte pareil (sourire)."

Fabrice Lhenry: " Les joueurs se sont rendus le match facile même si il n'y a jamais de match facile mais ils l'ont pris par le bon bout. Il fallait les trois points c'est l'essentiel. Le powerplay a été efficace, en infériorité numérique aussi c'est bien, c'était une répétition. C'est bien d'avoir joué une équipe qui jouait tres défensif, ce qui risque de nous arriver aussi en play-offs."

Prochain match pour les Dragons mardi 2 février à Chamonix.